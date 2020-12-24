В Киеве подорвали отделение ПриватБанка. Фото и видео

В ночь на четверг, 24 декабря, в Деснянском районе Киева неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.

Как сообщают "Вартові.Еспресо", банк находится на ул. Градинской. За два часа до нападения в этом отделении провели инкассацию терминалов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По камерам видеонаблюдения стало ясно, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала остался недоступным. В результате грабитель скрылся в неизвестном направлении.

От взрыва разрушен вход в помещение, а также поврежден автомобиль SsangYong, который был припаркован рядом.

На месте работали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в городе Бровары Киевской области взорвали отделение "Альфа-Банка".