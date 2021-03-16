В Киеве "под землей" грабитель напал на школьника: детали происшествия

В Голосеевском районе Киева ограбили 13-летнего ученика одной из столичных школ.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 15 марта около 16 часов. Неизвестный мужчина напал на мальчика в подземном переходе на проспекте Науки.

"Преступник отобрал у малолетнего рюкзак с учебниками и личными вещами, а затем сбежал", – рассказал источник.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Также в этот день, но на улице Соломенской (одноименный район), две грабительницы отобрали у 17-летней девушки мобильный телефон. Подозреваемые уже задержаны.

По информации собеседника OBOZREVATEL, до этого 18-летняя и 20-летняя девушки промышляли кражами в составе одной этнической группировки.

Как сообщил OBOZREVATEL: