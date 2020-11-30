В Киеве пешеходы задержали иностранца, который ранил ножом водителя

В Соломенском районе Киева, на проспекте Любомира Гузара, 35-летний пьяный иностранец приставал к людям, а потом ранил ножом водителя.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, злоумышленника задержали и передали правоохранителям пешеходы.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что 62-летний пострадавший сделал замечание иностранцу, который выбежал на проезжую часть и задел его машину.

"Автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с мужчиной возник конфликт, в ходе которого правонарушитель ударил его ножом в живот. Киевлянина доставили в больницу, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает", – рассказали в полиции.

Ранее судимого злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Иностранцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве посреди Южного моста в ночь с 19 на 20 ноября полицейские задержали двух мужчин, возможно, причастных к серийным кражам из автомобилей.