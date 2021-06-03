В Киеве перуанец пытался зарезать отца после поминок

В Голосеевском районе Киева во время конфликта мужчина пытался зарезать отца. Инцидент произошел после поминок умершей матери нападавшего.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, пенсионера госпитализировали с ножевыми ранами рук и глаза.

"Родственники являются гражданами Перу. Пострадавший приехал в квартиру к сыну, с матерью которого он разошелся. Между мужчинами возник словесный конфликт – злоумышленник схватил ножи и начал бить ими отцу в область головы. 67-летний иностранец пытался защититься, выставив руки", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, 36-летнего злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении законченного покушения на убийство.

Видео дня

Во время обыска в доме правоохранители нашли и изъяли таблетку, которую отправили на проверку на содержание наркотических веществ.

Напомним, в Святошинском районе Киева конфликт между родственниками из-за денег на оплату коммунальных услуг закончился поножовщиной. 35-летнего пострадавшего с ранением грудной клетки госпитализировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве "пьяное" ДТП закончилось дракой, в результате которой одного из участников конфликта госпитализировали.