В Киеве пенсионер зарезал знакомого, который помогал ему по хозяйству. Фото

В Голосеевском районе Киева мужчина во время конфликта зарезал своего знакомого. Погибший периодически помогал киевлянину по хозяйству.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел на улице Февральской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Между 73-летним владельцем дома и его 45-летним знакомым, который помогал ему по хозяйству, возник конфликт. Во время выяснения отношений пенсионер несколько раз ударил оппонента ножом. В результате полученных травм работник скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

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Киевлянина задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет свободы. Суд избрал пенсионеру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Соломенском районе Киева во время конфликта мужчина зарезал киевлянку и пытался убить ее брата. Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый уроженец Сумской области. Ссора произошла из-за жилищного вопроса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе столицы во время конфликта 37-летний бездомный двумя ударами ножа убил своего знакомого. Подозреваемый спрятал тело погибшего в яме рядом со стройкой и забросал его камнями.