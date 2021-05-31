В Киеве пенсионер напал с ножом на девушку, а потом заявил, что "хотел взять ее в заложники". Видео

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 31 мая, мужчина якобы напал на женщину, угрожал ей ножом и схватил ее за волосы. Задержать пожилого хулигана помог водитель автобуса и неравнодушные прохожие.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Е**нутый Киев". Отмечается, что водитель случайно увидел нападение, выбежал из автобуса и начал спасать девушку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Парень выбил из рук пенсионера нож, порезав себе руку. На место происшествия вызвали наряд полиции, который провел обыск нападавшего.

Авторы Telegram-канала, ссылаясь на очевидцев, предположили, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. Он якобы говорил правоохранителям о том, что они забрали какого-то ребенка, а также сказал, что хотел взять девушку в заложники.

Видео дня

Точные причины такого поведения пожилого украинца неизвестны.

На видео зафиксировано, что на лице пенсионера был большой синяк. Копы заковали его руки в наручники, а также искали запрещенные законом предметы или вещества.

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