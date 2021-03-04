В Киеве педофил напал на девочку в лифте многоэтажки: детали происшествия

В Днепровском районе Киева преступник попытался изнасиловать в лифте 11-летнюю девочку.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 3 марта в одном из многоэтажных домов на проспекте Романа Шухевича. Ребенок самостоятельно возвращался из школы.

"Вслед за девочкой в лифт вошел неизвестный мужчина. Он сразу же стал трогать ее, раздевать – собирался изнасиловать. Однако ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Физически она не пострадала", – рассказал источник.

По предварительной информации, преступник высокого роста и лысый.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По мнению нашего собеседника в правоохранительных органах, родителям стоит поговорить с детьми и попросить их быть внимательными: как минимум – не заходить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Славянске Донецкой области серийного насильника несовершеннолетних осудили на 15 лет лишения свободы. Жертвами преступника стали 19 детей. А во Львове идет суд над директором христианского лагеря, который на протяжении 15 лет развращал девочек. Как рассказали его жертвы, он молился с ними, а потом насиловал.