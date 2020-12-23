В Киеве полиция устроила стрельбу и погоню за авто: водитель пытался застрелиться

В Оболонском районе Киева 23 декабря около полуночи полицейские устроили погоню за Hyundai, который не остановился по требованию патрульных.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, машина прекратила движение только после того, как правоохранители открыли огонь.

"В салоне был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. Его немедленно госпитализировали. Возможно, водитель пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив в голову из травматического пистолета", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что во время составления админматериалов на пьяного водителя они пытались остановить Hyundai, чтобы привлечь его владельца в качестве свидетеля. Вместо этого иномарка на скорости уехала с места происшествия.

В полиции уточнили, что во время погони водитель-беглец неоднократно нарушал правила дорожного движения и игнорировал требования остановиться. На проспекте Правды это удалось сделать, заблокировав ему движение. Пытаясь скрыться, водитель едва не наехал на полицейского, который вынужден был открыть огонь. Только после этого машина остановилась.

"Водитель Hyundai с ранением головы был госпитализирован в больницу и прооперирован. Врачи извлекли резиновую пулю от травматического пистолета. Также при осмотре его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое", – резюмировали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве, на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин.