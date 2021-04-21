В Киеве патрульные нашли у таксиста наркотики. Фото

В Днепровском районе Киева правоохранители остановили автомобиль службы такси, у водителя которого нашли пакетики с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, в мужчины было 6 упаковок с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Таксиста заметили полицейские во время патрулирования района – его машина была припаркована с нарушением ПДД.

"Когда правоохранители подошли к такси, водитель начал заметно нервничать и прятать свертки в кармане брюк. У 27-летнего жителя Киевской области нашли шесть полиэтиленовых пакетов с белым порошкообразным веществом, которые направили на экспертизу", – рассказали в пресс-службе.

По факту незаконного хранения наркотических средств открыто уголовное производство.

Отметим, во Львове Галицкая таможня арестовала 125 кг тяжелого наркотика героин. Это случилось в ночь на 21 апреля. Дельцы надеялись, что их тайник не рассекретят. Судя по обнародованным фото, они спрятали огромную партию запрещенного вещества возле топливного бака автомобиля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре накрыли крупный наркозавод и изъяли рекордную партию амфетамина.