В Киеве парню оторвало ногу миксером для бетона. Фото 18+

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
3,4 т.
В Киеве парню оторвало ногу миксером для бетона. Фото 18+

В Шевченковском районе Киева в воскресенье, 21 февраля, парню 20 лет оторвало ногу миксером для перемешивания бетона.

Несчастный случай произошел на стройплощадке по улице Речной в районе проспекта Вячеслава Чорновола. Об этом сообщила столичная полиция в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера.

Очевидцы происшествия признались правоохранителям, что не заметили, как нога парня попала внутрь спецоборудования.

Парню оторвало ногу промышленным миксером

Травмированного в больницу госпитализировала карета скорой помощи. Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

Очевидцы не заметили, как случилось ЧП
ЧП произошло в Шевченковском районе
ЧП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля на улице Гната Хоткевича в Киеве трамвай сбил 89-летнего мужчину.

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