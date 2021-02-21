В Киеве парню оторвало ногу миксером для бетона. Фото 18+
В Шевченковском районе Киева в воскресенье, 21 февраля, парню 20 лет оторвало ногу миксером для перемешивания бетона.
Несчастный случай произошел на стройплощадке по улице Речной в районе проспекта Вячеслава Чорновола. Об этом сообщила столичная полиция в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера.
Очевидцы происшествия признались правоохранителям, что не заметили, как нога парня попала внутрь спецоборудования.
Травмированного в больницу госпитализировала карета скорой помощи. Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля на улице Гната Хоткевича в Киеве трамвай сбил 89-летнего мужчину.