В Киеве парень выпал из окна многоэтажки. Видео 18+

В Дарницком районе Киева 16 марта парень погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома.

Инцидент произошел на улице Григория Ващенко 7. Соответствующее видео очевидца было опубликовано в Telegram-канале "Киев сейчас". Источники OBOZREVATEL в полиции подтвердили информацию о происшествии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Обстоятельства и причины падения выясняются.

В то же время очевидица заявила, что парень перед этим якобы поругался со своей матерью.

Другие подробности пока неизвестны. На место прибыли правоохранители и медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 февраля мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста. Его тело обнаружили спасатели недалеко от Труханового острова.

Также, в Соломенском районе столицы 16 марта из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина.