В Киеве парень справил нужду на авто полиции: "героя" нашли по видео

В Голосеевском районе Киева парень ради развлечения справил нужду на автомобиль полиции. Его друг снимал это на свой телефон.

Как сообщили в пресс-службе столичных правоохранителей, "оператора" и "героя" видеоролика после того, как они выложили видеозапись в сеть, задержали в Деснянском районе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Хулиганы передвигались по городу на автомобиле. У водителя автотранспорта были обнаружены признаки наркотического опьянения.

"Злоумышленниками оказались киевляне 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности. Как объяснили задержанные, свои действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в полиции.

По факту хулиганства открыто уголовное производство.

Отметим, в Соломенском районе Киева 25 марта мужчина, бросая бутылки из окна 5 этажа дома, расположенного на улице Волынской, повредил 8 автомобилей. Хулиганство со стороны киевлянина пресекли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области в четверг, 1 апреля, неизвестные взломали банкомат и похитили кассеты с деньгами.