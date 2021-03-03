В Киеве парень ради хайпа ударил полицейского в лицо тарелкой со сливками. Видео пранка

В Киеве на Майдане Незалежности вечером во вторник, 2 марта, парень ударил полицейского по лицу тарелкой со взбитыми сливками. По его словам, это был "розыгрыш" для юмористического YouTube-канала.

Киевлянин подошел к машине правоохранителей, постучал в окно и сообщил, что вскоре на Крещатике якобы произойдет ДТП. Во время разговора парень нанес удар тарелкой, которую прятал за спиной, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Все происходящее на видео снимал его приятель. После того, как план был воплощен в жизнь, парни начали убегать. Копы догнали и задержали нападавшего.

В отделении полиции киевлянин объяснил, что таким образом хотел заработать, собрав просмотры на видео для своего канала. По его словам, он осознал, что был не прав, и не хотел травмировать правоохранителя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева неизвестный во время попытки ограбления жестоко избил 29-летнего мужчину.