В Киеве парень пришел на почту забрать новейший iPhone, но мошенники его опередили

В Киеве 24-летний парень стал жертвой мошенничества в одной из служб почтовых доставок. Молодой человек заказал iPhone последней модели, но в итоге его посылку получил другой человек.

Об этом сообщило издание "Страна". Кража произошла в отделении на переулке Евгения Гуцало в Печерском районе.

"Мужчина пришел в отделение днем, а накануне заказал новый iPhone и оплатил всю стоимость, чтобы гаджет доставили быстрее. Каково же было его удивление, когда на почте ему заявили, что он недавно уже забрал свой товар", – рассказали в издании.

Потерпевший спросил, каким образом сотрудники почты идентифицировали лже-заказчика, а что в отделении ему ответили: мол, тот показал документы и назвал уникальный код получателя из смс-сообщения, который отправляют только клиентам.

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Источник "Страны" сообщил, что сейчас полиция проверяет камеры наблюдения на почте, чтобы вычислить злоумышленника.

Если личность преступника установят, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

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