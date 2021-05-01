В Киеве парень на Infiniti убил 17-летнюю девушку в пьяном ДТП. Фото и видео

В субботу ночью, 1 мая, в Киеве произошла смертельная авария на бульваре Леси Украинки, 5. Автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка.

Как сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", за рулем легковушки находился парень 1995 года рождения и две пассажирки 17 и 18 лет. Водитель не справился с управлением и врезался в бордюр, из-за чего машина перевернулась (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Выяснилось, что автомобилист был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, драгер показал 1.41 промилле. Нарушитель не получил тяжелых травм и был задержан правоохранителями. Как отмечает "Киев Оперативный", по предварительным данным, водитель совершил ДТП, убегая от полиции.

Подруга погибшей также пострадала в результате аварии и была госпитализирована, предварительно известно, что угрозы ее жизни нет.

Автомобиль получил значительные повреждения. Полиция работала на месте происшествия всю ночь, утром искореженную машину увезли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 29 апреля, произошло серьезное ДТП на Большой окружной. Легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.