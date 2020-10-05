В Киеве бывший военный сжег в кровати своего 6-летнего сына – СМИ

В Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с супругой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный". Спасатели подтвердили смерть ребенка.

По предварительной информации, мальчик задохнулся от дыма.

На место прибыли пожарные, полиция и кареты скорой помощи.

В один из моментов после поджога мужчина вылез в окно, пожарные ему кричали: "Открой дверь", а он им в ответ сказал: "Сейчас, еще 5 минут".

Позже выяснилось, что ребенок гостил дома у отца. Когда мама пришла забрать сына, мужчина ее не пустил в квартиру.

Он напустил угарного газа в помещение и поджег кровать ребенка. К тому же он вел себя неадекватно и не открывал дверь спасателям и стражам порядка.

Мужчина оказался бывшим военным. Его задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Мужчина устроил пожар в квартире. Telegram-канал "Киев оперативный"

Трагедия произошла в Киеве на проспекте Правды, 31А. Google

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