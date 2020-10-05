В Киеве отец сжег в кровати 6-летнего сына – СМИ

В Киеве на Виноградаре отец после ссоры с супругой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину.

Об этом сообщил dtp.kiev.ua. Спасатели подтвердили смерть ребенка.

По предварительной информации, мальчик задохнулся от дыма.

На место прибыли пожарные, полиция и кареты скорой помощи. Работает следственно-оперативная группа.

Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, в один из моментов после поджога мужчина вылез в окно, пожарные ему кричали "открой дверь", а он им в ответ сказал "сейчас, еще 5 минут".

Подозреваемого задержали правоохранители.

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