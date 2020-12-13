В Киеве осквернили еще один ханукальный светильник. Фото

В столице на Подоле осквернили ханукальный светильник, установленный Киевской еврейской общиной KEDEM.

Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ), в которую входит 137 еврейских общин и организаций в Украине. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На снимке видно, что повреждена табличка с названием еврейской общины и поздравлением с Ханукой.

Ханука является одним из важнейших еврейских праздников. В этом году его отмечают с 10 по 18 декабря. По традиции, в это время зажигают свечи на специальном подсвечнике, что символизирует силу духа и победу света над тьмой.

Религиозный символ установлен на Контрактовой площади возле колеса обозрения.

ОЕОУ готовит заявление в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря в сети обнародовали ролик, на котором мужчина повалил ханукальный светильник в Киеве. Инцидент также произошел на Контрактовой площади. 11 декабря мужчина попытался сделать это снова, однако на этот раз религиозный символ был приварен.

12 декабря стало известно, что мужчину разыскали и объявили подозрение. Им оказался 36-летнему Андрей Рачко. Ему грозит штраф или ограничение свободы до 5 лет.