В Киеве охранник забил до смерти напарника

В Дарницком районе Киева на стройке охранник, защищаясь, забил до смерти напарника, который напал на него с ножом.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, избитый мужчина, несмотря на усилия врачей, умер в реанимации.

Сообщается, что во время распития алкоголя между двумя охранниками, 53-х и 55-ти лет, возникла ссора. В ходе конфликта старший ударил кухонным ножом в шею коллеге. Тот в ответ избил оппонента.

Раненому была оказана необходимая медицинская помощь, а тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Полиция открыла уголовное производство по факту превышения пределов необходимой обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева, в ночь с 31 декабря на 1 января, во время празднования Нового года мужчина из пистолета несколько раз выстрелил в голову 53-летней сожительнице.