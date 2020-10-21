В Киеве ограбившего пенсионерку мужчину нашли избитым до крови. Фото

В Деснянском районе Киева ночью 20 октября задержали грабителя, который отобрал у 66-летней пенсионерки рюкзак.

Когда мужчину задержали, он был основательно избит, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При этом неизвестно, кто именно нанес ему телесные повреждения – пенсионерка или же кто-то еще. В сообщении говорится, что женщина "сколько было силы оказывала сопротивление" грабителю.

Отмечается, что инцидент произошел около 2:00. Правоохранители быстро разыскали мужчину и задержали его. Женщина опознала его и свой рюкзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в одной из маршруток произошел скандал: несколько пенсионерок и мужчина вступили в перепалку с женщиной и якобы ее избили.