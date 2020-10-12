В Киеве ограбили квартиру нардепа от ОПЗЖ

Obozrevatel Криминал 22:57, 12.10.2020 Обновлено: 23:03, 12.10.2020

В Киеве неизвестные ограбили квартиру народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Колтуновича.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, об инциденте нардеп узнал около 21:45 в понедельник, 12 октября.

По словам Колтуновича, злоумышленники взломали замки входной двери и проникли в квартиру, которая находится в Соломенской районе. У него украли свадебные кольца и полторы тысячи долларов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно НАБУ и СБУ в ходе обысков в Одессе обнаружили "белый порошок" у кандидата в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Баранского.

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