В Киеве ограбили квартиру нардепа от ОПЗЖ

В Киеве неизвестные ограбили квартиру народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Колтуновича.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, об инциденте нардеп узнал около 21:45 в понедельник, 12 октября.

По словам Колтуновича, злоумышленники взломали замки входной двери и проникли в квартиру, которая находится в Соломенской районе. У него украли свадебные кольца и полторы тысячи долларов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно НАБУ и СБУ в ходе обысков в Одессе обнаружили "белый порошок" у кандидата в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Баранского.