В Киеве ограбили квартиру нардепа от ОПЗЖ

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
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  • Александр Колтунович сообщил, что злоумышленники взломали замки входной двери

  • У него украли полторы тысячи долларов и ювелирные изделия

Александр Колтунович

В Киеве неизвестные ограбили квартиру народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Колтуновича.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, об инциденте нардеп узнал около 21:45 в понедельник, 12 октября.

По словам Колтуновича, злоумышленники взломали замки входной двери и проникли в квартиру, которая находится в Соломенской районе. У него украли свадебные кольца и полторы тысячи долларов.

В Киеве ограбили квартиру нардепа от ОПЗЖ

Как писал OBOZREVATEL, недавно НАБУ и СБУ в ходе обысков в Одессе обнаружили "белый порошок" у кандидата в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Баранского.

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