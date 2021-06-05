В Киеве ограбили авто первого заместителя главы Минсоцполитики

В Киеве 5 июня ограбили 41-летнего первого заместителя министра социальной политики Украины Евгения Котика. По словам мужчины, из салона его автомобиля Acura неизвестный украл деньги и травматический пистолет.

Происшествие случилось в Святошинском районе, в полицию чиновник обратился примерно в 17:10. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

В частности, Котик заявил, что несколько минут назад неизвестный мужчина путем свободного доступа в салон его авто забрал сумку.

В последней находились денежные средства в сумме одной тысячи гривен, а также личные документы и зарегистрированное на чиновника спецсредство ПМР.

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Согласно декларации, у Котика есть два легковых автомобиля Acura MDX, принадлежащих его жене. Один 2007 года выпуска, приобретенный в 2018-м за 366,1 тыс. грн, другой 2016 г. в., купленный в 2019 году за 271,3 тыс. грн.

По данным на сайте Министерства социальной политики, Котик Евгений Дмитриевич родился 15 апреля 1980 года. В 1997-м году закончил Киевский военный лицей им. Ивана Богуна. Имеет несколько высших образований.

Так, в 2002 году он с отличием окончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности "Правоохранительная деятельность" и получил квалификацию юриста. А в 2011-м – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "Международное право", получил квалификацию юрист-международник. Кроме этого, в 2019 году Котик вступил на обучение в Институт подготовки кадров государственной службы занятости по образовательно-профессиональной программе подготовки магистра "Менеджмент предпринимательской деятельности" (специальность "Менеджмент").

В 2002-2012 годах мужчина работал в Государственной налоговой службе. Следующие два года – в Департаменте Госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД.

С октября 2019-го по февраль 2020-го Евгений Котик проходил службу в зоне проведения Операции Объединенных сил, имеет статус участника боевых действий. Женат и воспитывает дочь.

До марта 2020 года он был заместителем начальника управления – начальника отдела Главного управления ДФС в Киевской области. А 18 марта того же года его назначили на должность первого заместителя Минсоцполитики.

Напомним: в Киеве преступники не только охотятся на случайных прохожих, но все чаще стали совершать набеги на финансовые учреждения и магазины. И хотя грабители рассчитывают сорвать хороший куш и от души погулять, но многие из них или идут ни с чем, или получают срок, несоразмерный с "заработанными" деньгами. О том, что происходит в столице – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 марта неизвестные ограбили автомобиль Land Rover Discovery, который принадлежит исполняющему обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максиму Грищуку.