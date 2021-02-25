В Киеве "ослепленный" офицер ВСУ задержал напавших на него грабителей

В Шевченковском районе Киева двое преступников напали на офицера Вооруженных сил Украины.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, мужчина хотел продать свою золотую цепочку и разместил предложение на OLX. На объявление быстро откликнулись покупатели.

На встречу с офицером на ул. Белорусскую приехали 32-летний мужчина и 20-летняя девушка. "Покупатели" выхватили цепочку и использовали против офицера перцовый баллончик.

Несмотря на это военному удалось задержать криминальный дуэт и удерживать грабителей до приезда патрульных.

По словам источника, преступниками оказались жители Киевской области: мужчина из г. Ржищев, девушка – из пгт. Гребенки. Сейчас полиция проверяет их на причастность к другим подобным преступлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка спасла одного из пассажиров такси, которого отравили, ограбили и бросили в снег умирать. Также в столице участились случаи нападений на женщин, когда грабители используют огнестрельное и холодное оружие, брызгают из баллончиков в глаза.