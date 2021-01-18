В Киеве полицейский вымогал $10 тысяч за закрытие дела: прокуратура раскрыла подробности

Задержанному в Киеве 16 января полицейскому предъявлено подозрение в мошенничестве и вымогательстве взятки.

Как сообщили в прокуратуре Киева, подозреваемый оказался старшим оперуполномоченным по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры за совершение мошенничества, причинившего значительный ущерб потерпевшему, а также за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, задержан старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины)", – сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, полицейский потребовал у человека взятку в размере 10 тысяч долларов США за закрытие следователем уголовного производства, неуведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, а также возврат изъятого транспортного средства.

"Кроме того, правоохранитель пообещал, при условии получения оговоренной суммы средств, вернуть указанному гражданину автомобиль, который был эвакуирован без законных на то оснований", – говорится в сообщении прокуратуры.

Оперативника задержали после получения всей суммы взятки. Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Противоправная деятельность прекращена сотрудниками прокуратуры совместно со следователями Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Киеве, и при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ", – отметили в прокуратуре Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, после задержания оперативнике в Киеве следователи Госбюро расследований вместе с сотрудниками спецподразделения СБУ устроили "маски-шоу" в Киево-Святошинском отделе полиции.