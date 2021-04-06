В Киеве обокрали пункт доставки на сумму более 240 тыс. грн

В Голосеевском районе Киева ранее судимые уроженцы Харькова обокрали отделение по доставке, забрав имущество на сумму более 240 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, преступники смогли попасть в помещение, расположенное на улице Васильковской, повредив роллеты и входные двери (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Злоумышленников нашли и задержали благодаря видеокамерам системы "Безопасный город", которые помогли вычислить автомобиль, на котором они передвигались.

Мужчинам, 1974 и 1980 годов рождения, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По факту кражи, соединенной с проникновением в помещение, открыто уголовное производство. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Отметим, в селе Козин Киевской области в понедельник, 5 апреля, грабители ворвались в частный дом, связали трех его жителей и похитили валюту на сумму около 800 тысяч гривен, а также ювелирные изделия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области 1 апреля неизвестные взломали банкомат и похитили кассеты с деньгами.