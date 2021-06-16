В Киеве обещают 100 тыс. грн за информацию о мужчине, который ограбил ювелирный магазин

В Голосеевском районе Киева мужчина, угрожая предметом, похожим на ружье, ограбил ювелирный магазин. За информацию, которая поможет раскрыть преступление пообещали награду в 100 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел на улице Голосеевской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина. Угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку", – рассказали в пресс-службе.

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По факту разбойного нападения, направленного на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Шевченковском районе грабители совершили нападение на мужчину возле пункта обмена валют. У него отобрали сумку, в которой лежало 200 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепровском районе Киева грабители в масках напали на девушку и отобрали миллион гривен.