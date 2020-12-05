В Киеве нотариус попалась на взятке в 1,2 млн грн. Фото

Частный нотариус Киевского городского нотариального округа и ее посредник задержаны за вымогательство и получение взятки в размере 1,2 млн грн.

Как сообщается на сайте Офиса гепрокурора, взятку требовали за влияние на государственного регистратора для проведения регистрации комплекса зданий завода площадью 15 тыс кв. м, расположенного в пгт. Коцюбинское Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В случае отказа нотариус угрожала предпринимателю создать проблемы с регистрацией этого имущества.

Средства передавались в три этапа. Во время первых двух "траншей" нотариус получила через посредника $16 тыс. и 28 тыс. грн. 4 декабря во время передачи последнего "транша" в сумме $25 тыс. вымогателей задержали.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст.369-2 (получение по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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