В Киеве ночью зарезали продавца цветов. Фото с места ЧП

На Лесном массиве в Киеве обнаружили зарезанным продавца цветов. Сначала отмечалось, что он имел восточную внешность, а потом оказалось, что погибший – гражданин Азербайджана.

Инцидент произошел около полуночи 18 апреля, сообщили "Стражи Эспрессо" в Facebook. Для задержания злоумышленника правоохранители вводили в столице план "Перехват" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина лежит на земле, рядом видны следы крови. Убитому было примерно 35-40 лет, местные жители отметили, что он всегда был приветливым.

Ночью правоохранители проводили следственные действия. В частности, патрульные останавливали автомобили на Лесном массиве для проверки ориентировки на убийцу, которое они получили.

Издание "Информатор. Киев" сообщило, что мужчину именно зарезали. Отмечается, якобы в тот вечер у него возник конфликт, который перерос в стычку – противник достал нож и нанес им несколько ударов. Также издание подчеркивает, что убитый – азербайджанец.

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