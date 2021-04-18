В Киеве ночью зарезали продавца цветов. Фото с места ЧП
На Лесном массиве в Киеве обнаружили зарезанным продавца цветов. Сначала отмечалось, что он имел восточную внешность, а потом оказалось, что погибший – гражданин Азербайджана.
Инцидент произошел около полуночи 18 апреля, сообщили "Стражи Эспрессо" в Facebook. Для задержания злоумышленника правоохранители вводили в столице план "Перехват" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На кадрах с места происшествия видно, что мужчина лежит на земле, рядом видны следы крови. Убитому было примерно 35-40 лет, местные жители отметили, что он всегда был приветливым.
Ночью правоохранители проводили следственные действия. В частности, патрульные останавливали автомобили на Лесном массиве для проверки ориентировки на убийцу, которое они получили.
Издание "Информатор. Киев" сообщило, что мужчину именно зарезали. Отмечается, якобы в тот вечер у него возник конфликт, который перерос в стычку – противник достал нож и нанес им несколько ударов. Также издание подчеркивает, что убитый – азербайджанец.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек.
Убитым оказался общественный активист – Александр Мандич с позывным "Ташкент".
По словам его знакомых, в последнее время он "занимался противодействием квартирным аферам и конфликтовал с группой рейдеров".
В причастности к похищению и убийству Александра Мандича в Киеве заподозрили двух уроженцев Луганской области и жителя столицы.