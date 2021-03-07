В Киеве ночью нашли тело женщины
В Дарницком районе Киев 7 марта обнаружили мертвой неизвестную женщину. На ее теле были заметны признаки насильственной смерти.
Вызов к правоохранителям поступил примерно в 03:00 воскресенья. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
Отмечается, что тело неизвестной выявлено на улице Бажана. Туда сразу выехали следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы.
По данному данному факту следственное управление столичного главка зарегистрировало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Детали трагедии выясняются.
Напомним: 16 февраля на территории Парка партизанской славы в Дарницком районе Киева тоже нашли тело неизвестной девушки. У нее якобы было мобильного телефона, а карманы были вывернуты наизнанку. Отмечалось, что девушку могли "накачать" наркотиками, ограбить и бросить умирать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября в Голосеевском районе Киева в туалете рядом с одним из ресторанов нашли мертвую полураздетую девушку.
Позже правоохранители установили личность погибшей. Она была родом из Полтавской области.