В Киеве неуправляемый грузовик снес более 10 метров забора. Фото
В Киеве неуправляемый грузовик Mercedes снес более десяти метров забора на улице Васильковской. Предварительно, водитель не мог справиться с управлением из-за отказа тормозов.
Дорожно-транспортное происшествие накануне произошло возле станции метро "Голосеевская". Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что Mercedes был загружен асфальтом. По словам водителя, он спускался по улице, как у грузовика отказали тормоза.
Чтобы не врезаться в другие автомобили, мужчина маневрировал и грузовик сносил на своем пути объекты инфраструктуры. К счастью, в автопроисшествии обошлось без травмированных.
На место вызвали правоохранителей, они устанавливали все обстоятельства происшествия.
Напомним: 12 мая на пересечении улицы Семьи Сосниных и проспекта Любомира Гузара в Киеве перевернулась бетономешалка. Водитель якобы авто был пьян. В частности, драгер показал у мужчины 1,4 промилле алкоголя в крови.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в северной части города Обухов Киевской области в ДТП погиб мужчина, который перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.