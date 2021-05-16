В Киеве неуправляемый грузовик снес более 10 метров забора. Фото

В Киеве неуправляемый грузовик Mercedes снес более десяти метров забора на улице Васильковской. Предварительно, водитель не мог справиться с управлением из-за отказа тормозов.

Дорожно-транспортное происшествие накануне произошло возле станции метро "Голосеевская". Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Mercedes был загружен асфальтом. По словам водителя, он спускался по улице, как у грузовика отказали тормоза.

Чтобы не врезаться в другие автомобили, мужчина маневрировал и грузовик сносил на своем пути объекты инфраструктуры. К счастью, в автопроисшествии обошлось без травмированных.

На место вызвали правоохранителей, они устанавливали все обстоятельства происшествия.

Напомним: 12 мая на пересечении улицы Семьи Сосниных и проспекта Любомира Гузара в Киеве перевернулась бетономешалка. Водитель якобы авто был пьян. В частности, драгер показал у мужчины 1,4 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в северной части города Обухов Киевской области в ДТП погиб мужчина, который перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.