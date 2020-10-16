В Киеве неуправляемый грузовик-бетономешалка смял пять автомобилей. Видео

Вечером 16 октября на Подоле в Киеве произошло крупное ДТП с участием грузовика -бетономешалки и пяти легковых автомобилей.

Авария случилась на улице Лукьяновская, сообщает dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всего грузовик повредил пять машин в Киеве. кадр видео

Отмечается, что во время движения к Верхнему и Нижнему валам у грузовика отказали тормоза. В результате машина смяла пять легковушек и врезалась в забор.

Некоторые автомобили серьезно повреждены. кадр видео

Пострадали два человека – прохожие, которые находились в момент происшествия на Лукьяновской.

Грузовик в Киеве смял несколько автомобилей. кадр видео

Очевидцы рассказали, что три из пяти автомобилей серьезно повреждены.

Авария произошла на Лукьяновской. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области произошла авария с участием военного грузовика и легкового автомобиля, в результате которой пострадали два человека.