В Киеве неуправляемый грузовик-бетономешалка смял пять автомобилей. Видео
Вечером 16 октября на Подоле в Киеве произошло крупное ДТП с участием грузовика -бетономешалки и пяти легковых автомобилей.
Авария случилась на улице Лукьяновская, сообщает dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что во время движения к Верхнему и Нижнему валам у грузовика отказали тормоза. В результате машина смяла пять легковушек и врезалась в забор.
Пострадали два человека – прохожие, которые находились в момент происшествия на Лукьяновской.
Очевидцы рассказали, что три из пяти автомобилей серьезно повреждены.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области произошла авария с участием военного грузовика и легкового автомобиля, в результате которой пострадали два человека.