В Киеве нетрезвый журналист устроил двойное ДТП. Фото и видео

Нетрезвый мужчина устроил вечером 13 марта в Киеве двойное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, он якобы является журналистом "Первого национального" ("UA: Первый").

Как пишет Telegram-канал "Киев оперативный", обе аварии с участием этого водителя произошли на проспекте Правды, со стороны улицы Василия Порика в сторону Газопроводной. На своем Subaru он сначала въехал в автомобиль Honda, который двигался в попутном направлении, а затем оказался на встречной полосе, где столкнулся с BMW.

"К счастью, в аварии никто, кроме самого алководителя не пострадал. Если бы он не выдавал из себя великого техасского ковбоя и пользовался ремнем безопасности – он бы также не пострадал", – пишут очевидцы.

По их информации, водитель Subaru постарался избежать ответственности – он неправильно дул в драгер, утверждал, что плохо себя чувствует, жаловался на жизнь, а потом начал прикрываться влиятельными связями.

Кроме того, мужчина был убежден, что к нему относятся предвзято, и настаивал, чтобы его отвезли к врачу-наркологу для независимой проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве за нетрезвое вождение был задержан чиновник областной госадминистрации Игорь Бурда. Пытаясь избежать ответственности, он устроил "гонки" с полицией и даже хотел откупиться взяткой.

Напомним, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ужесточение наказаний за нетрезвое вождение.