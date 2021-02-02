В Киеве несовершеннолетняя выпрыгнула из окна из-за ссоры с парнем

Вечером 1 февраля во Киеве несовершеннолетняя выпрыгнула из окна пятого этажа из-за ссоры с парнем. Ее с множественными травмами доставили в лечебное учреждение.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции на странице в Facebook. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось на улице Орловской в Шевченковском районе Киева.

Пострадавшей оказалась девушка 2004 года рождения из города Ковель на Волыни. На место трагедии сразу прибыла скорая помощь и полицейские, которые начали опрашивать жильцов дома.

Напомним, подобный случай 1 февраля произошел и в Днепре. Там девушка выпала с балкона многоэтажного дома и упала на голову мужчине, который выходил из подъезда. В результате она умерла, а пострадавшего с травмами забрала скорая. Был ли это суицид, неизвестно.

А 19 января из одной из многоэтажек Киева выпрыгнул 12-летний подросток. Он посреди ночи решил покончить с собой и оставил прощальную записку другу. В ней мальчик отметил, что решил уйти из жизни из-за непонимания старших членов семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в Киеве из окна квартиры на 8 этаже мать выбросила 3-летнего сына. Ребенка госпитализировали в Охматдет. А в конце октября 2020 года из окна 9 этажа в столице выпали 29-летняя Александра Нерубаева вместе со своей 6-летней дочерью Софией. Из-за тяжелых травм мать и ребенок скончались на месте.