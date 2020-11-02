В Киеве неизвестные зарезали собак 'на мясо'. Видео 21+

В Киеве неизвестные зарезали нескольких собак, якобы с намерением съесть их. Нелюдей и то, что они совершили с животными, сняли на камеру в лесомасиве столичного микрорайона Воскресенка.

В частности, кадры с пометкой 21+ опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Людям со слабой нервной системой просмотр не рекомендуется! В лесу на Воскресенке в эти выходные люди нашли лиц, которые ели собаку", – прокомментировали ролик авторы публикации.

На кадрах видно несколько собак с перерезанным горлом, между которыми ходят живые четвероногие друзья человека. Также очевидцы сняли двух мужчин, которые, увидев камеру, начали собирать вещи и бежать.

"Попросили, что я сделаю", – ответил один из них на обвинения в бесчеловечном поведении по отношению к животным.

Отмечается, что, к сожалению, негодяям удалось скрыться. А кадры были выложены в сеть в том числе и с надеждой, что неизвестных мужчин на них кто-то опознает.

Позже Telegram-канал dtp.kiev.ua добавил, что зарезанную в лесу на Воскресенке собаку удалось спасти, ее доставили в клинику "Алден Вет", обеспечив всем необходимым.

"Вечером поедем к ней. А пока с ребятами выезжаем в лес, где ее нашли, на прогулку. Кто хочет и не боится, пишите. Также ищем псу новый дом! Это парень, молодой, полгода, среднего размера. Отдаем после выздоровления и только после проверки..." – подчеркнула в сообщении.

Внимание, видео 21+!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как в Житомире женщина издевалась над щенком, резко высовывая его из окна. Полиция установила личность правонарушителя и начала расследование.