В Киеве неизвестные устроили подземный склад оружия и боеприпасов
Служба безопасности Украины обнаружила склад оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относится к объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в настоящее время открыто уголовное производство и начато установление лиц, обустроили арсенал опасного оружия.
Правоохранители изъяли из тайника:
Противотанковый гранатомет РПГ-22;
автомат АКМ-74;
4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
почти 1 кг пластида;
6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
5 снаряженных магазинов к автомату;
320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.
Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в ночь с 24 на 25 мая по Днепру дрейфовал плавучий кран. К счастью, никто не пострадал.