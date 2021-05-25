В Киеве неизвестные устроили подземный склад оружия и боеприпасов

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Криминал
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В Киеве неизвестные устроили подземный склад оружия и боеприпасов

Служба безопасности Украины обнаружила склад оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относится к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в настоящее время открыто уголовное производство и начато установление лиц, обустроили арсенал опасного оружия.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • Противотанковый гранатомет РПГ-22;

  • автомат АКМ-74;

  • 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

  • почти 1 кг пластида;

  • 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

  • 5 снаряженных магазинов к автомату;

  • 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.

Злоумышленники устроили арсенал в штольне

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в ночь с 24 на 25 мая по Днепру дрейфовал плавучий кран. К счастью, никто не пострадал.

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