В Киеве неизвестные похитили скульптуры львов с фонтана в новом сквере. Фото

В Киеве в Мюнхенском сквере на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской, украли скульптуры двух львов с фонтана, который открыли в прошлом году. Инцидент произошел 16 июня.

О похищении коммунального имущества сообщили в пресс-службе КП СЗН Шевченковского района. Коммунальщики попросили о помощи в поиске злоумышленников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодняшний день для КП СЗН Шевченковского района начался с крайне неприятных новостей! Наши работники обнаружили похищения неизвестными лицами двух величественных львов из обновленного фонтана на территории Мюнхенского сквера. Сердце разрывается от увиденного", – рассказали в пресс-службе.

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Отметим, Мюнхенский сквер открыли в октябре 2020 года, до этого он не имел названия. Тогда же в зеленой зоне провели капитальный ремонт.

Напомним, недавно жертвой вандалов стал надгробный памятник выдающемуся правоведу Александру Кистяковскому. К счастью, злоумышленников нашли, а бюст ученого вернули на место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева на улице Олеся Гончара женщина уничтожила кусты, которые высадили сотрудники кафе расположенного рядом с ее домом. Якобы они ей мешали.