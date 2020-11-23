В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль. Фото

В Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли припаркованный возле домов автомобиль Skoda Octavia.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "NEW Русановка". В сети также опубликовали фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам свидетеля происшествия Алексея Владимирова, авто стояло в специально отведенном для парковки месте и никому не мешало.

На опубликованных кадрах видно, что несколько выстрелов пришлись на лобовое стекло автомобиля. Кроме этого, у него сломано боковое зеркало со стороны водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева на ул. Олеся Гончара, 79, примерно в 5 утра 17 ноября иностранец расстрелял мужчину.