В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: все подробности

В Голосеевском районе Киева в среду, 28 апреля, прохожий обнаружил сумку, в которой было расчлененное тело человека.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, личность погибшего пока не установлена.

"Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Это был мужчина. Его голова пока не найдена. Точную причину смерти установит экспертиза", – уточнил наш собеседник.

Позднее в пресс-службе полиции Киева подтвердили информацию о страшной находке, сообщив, что сумку обнаружили в переулке Моторном.

Отметим, в Дарницком районе Киева 16-летний парень во время семейного конфликта зарезал родителей и 8-летнего брата.

После убийства парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, сбежал. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, несовершеннолетнему грозит пожизненное лишение свободы.

Позднее OBOZREVATEL стало известно, что в семье подростка раньше возникали конфликты.

На Ривненщине мать после родов положила ребенка в морозилку.

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