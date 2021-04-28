В Киеве поймали убийцу, расчленившего мужчину. Фото задержаного

Правоохранители задержали злоумышленника, который возможно причастен к убийству мужчины, тело которого нашли расчлененным в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции, задержанный в содеянном сознался и сообщил, где спрятал голову погибшего (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы.18+).

"Задержан 30-летний уроженец одного из сел Кагарлицкого района Киевской области, который убил и расчленил своего знакомого", – рассказали в полиции.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что погибшим оказался мужчина, 1986 года рождения.

"Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты положил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный", – сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Мужчину задержали порядке статьи 208 КПК Украины.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 28 апреля, прохожий обнаружил сумку, в которой было расчлененное тело человека. Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, головы погибшего на месте не нашли.

Позднее в пресс-службе полиции Киева подтвердили информацию о страшной находке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 16-летний парень во время семейного конфликта зарезал родителей и 8-летнего брата.