В Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку, которая пошла в парк и пропала. Фото

В понедельник, 5 июля, в Киеве нашли тело 18-летней Русланы Григи, которая накануне ушла в лес и пропала без вести. Группа активистов вместе с правоохранителями разыскивали ее с вечера 4 июля.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный". Там рассказали –девушка говорила подругам, что собралась пойти в лес за 2 километра от дома. Туда она отправилась в воскресенье около 20:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тело 18-летней нашли в парке Партизанской славы, недалеко от ее дома.

"В воскресенье, 4 июля, около 20 часов в районе парка Партизанской славы исчезла девочка Руслана Вячеславовна Грига (18 лет). Из дома вышла одетая в серо-голубую кофточку, длинную черную юбку. При себе имела ярко-желтый рюкзак", – говорилось в сообщении о розыске.

Обстоятельства смерти Русланы Григи выяснят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева на Позняковском кладбище подростки нашли тело неизвестного мужчины. Он был убит с помощью надгробного креста одной из могил.