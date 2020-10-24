В Киеве нашли изувеченное тело женщины: без волос и одежды

В субботу, 24 октября, на улице Закревского в Деснянском районе Киева (микрорайон Троещина) нашли тело женщины со следами насильственной смерти.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, тело найдено недалеко от берега озера. Не исключается убийство в состоянии опьянения – рядом обнаружили бутылку из-под алкоголя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По поводу возможного изнасилования – врач пока не может точно сказать, потребуется экспертиза", – отметил источник.

Издание "Информатор" пишет, что на теле убитой есть множественные побои, разорвана верхняя одежда, нижнее белье, приспущены штаны.

"Не исключают, что ее насиловали неестественным способом. Половые органы были в крови, а рядом с телом лежала окровавленная бутылка", – говорится в сообщении.

На шее у погибшей была сумка, судя по следам от удушья, женщину ею и задушили. Рядом с телом лежала палка. По предварительной информации, на теле нашли и следы от ударов тростью.

Вокруг места преступления было много волос – они были разбросаны вокруг, их, вероятнее всего, срезали.

На месте происшествия работает полиция, следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Место убийства оцеплено.

Предварительная квалификация – убийство (статья 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в полиции раскрыли детали резонансного убийства 35-летней жительницы Днепра, тело которой обнаружили в лесополосе рано утром 10 октября.