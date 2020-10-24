В Киеве нашли изувеченное тело женщины: без волос и одежды

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
13,6 т.

  • На теле убитой есть множественные побои, разорвана верхняя одежда, нижнее белье, приспущены штаны

  • Полиция не исключает, что ее насиловали неестественным способом

  • Вокруг места преступления было много волос – их, вероятнее всего, срезали

Полиция подозревает изнасилование

В субботу, 24 октября, на улице Закревского в Деснянском районе Киева (микрорайон Троещина) нашли тело женщины со следами насильственной смерти.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, тело найдено недалеко от берега озера. Не исключается убийство в состоянии опьянения – рядом обнаружили бутылку из-под алкоголя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По поводу возможного изнасилования – врач пока не может точно сказать, потребуется экспертиза", – отметил источник.

Издание "Информатор" пишет, что на теле убитой есть множественные побои, разорвана верхняя одежда, нижнее белье, приспущены штаны.

"Не исключают, что ее насиловали неестественным способом. Половые органы были в крови, а рядом с телом лежала окровавленная бутылка", – говорится в сообщении.

На шее у погибшей была сумка, судя по следам от удушья, женщину ею и задушили. Рядом с телом лежала палка. По предварительной информации, на теле нашли и следы от ударов тростью.

Вокруг места преступления было много волос – они были разбросаны вокруг, их, вероятнее всего, срезали.

На месте происшествия работает полиция, следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Место убийства оцеплено.

Предварительная квалификация – убийство (статья 115 Уголовного кодекса Украины).

Тело женщины найдено недалеко от берега озера
На теле убитой есть множественные побои, разорвана верхняя одежда, нижнее белье, приспущены штаны
Вокруг места преступления было много волос
Место обнаружения тела женщины

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в полиции раскрыли детали резонансного убийства 35-летней жительницы Днепра, тело которой обнаружили в лесополосе рано утром 10 октября.

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