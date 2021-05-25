В Киеве нашелся настоящий фигурант дорожных разборок с битой. Имя и фото водителя-нарушителя

Разыскиваемый за нанесение умышленного легкого телесного повреждения во время конфликта водителей в Дарницком районе Киева Роман Романюта заявил, что он не был участником событий. Мужчиной, который битой решал спор на дороге, оказался Евгений Менесенко.

Это подтвердила и сестра потерпевшей Екатерина Деряга на странице в Instagram. Она сообщила, что Менесенко связался с их семьей, "полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому пострадавшему свои извинения и компенсировал материальный ущерб, который был причинен".

"Со слов виновника, готов нести ответственность согласно законодательству Украины", – написала Деряга.

Романюта, которого называли вероятным фигурантом инцидента из-за того, что на него было зарегистрировано авто, также отреагировал на ситуацию в соцсетях.

"Купаюсь в лучах славы. Прискорбно, только что внимание к моей скромной персоне привлечено в негативном ключе и в связи с событиями, участником которых я не был", – написал он в Facebook 25 мая.

Мужчина утверждает, что никто из сотрудников полиции к нему после инцидента не обращался. Однако его имя было названо правоохранителями в просьбе помочь с розыском, хотя там и отмечалось, что за рулем авто могло быть лицо, похожее на Романюту.

Мужчина посоветовал более внимательно изучать видео инцидента, "прежде чем кидаться обвинениями на весь бескрайний интернет".

Романюта призвал удалить его фото из объявления о розыске. "Хотя я на нем вполне симпатичен", – пошутил он.

Напомним, на улице Здолбуновской в столице во время конфликта водитель Volkswagen Touareg несколько раз ударил битой Ford оппонента. Водитель транспортного средства получил травмы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве 19 февраля водитель автомобиля во время конфликта двумя ударами убил пешехода.