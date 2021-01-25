В Киеве иностранца за две минуты ограбили на 300 тысяч гривен

В Днепровском районе Киева двое грабителей разбили стекло автомобиля, где сидел 44-летний мужчина, и отобрали у него пакет с крупной суммой.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло поблизости станции метро "Дарница" на улице Попудренко. Пострадавшим оказался гражданин Турции, имеющий вид на жительство в Украине. Он директор компании, торгующей строительными материалами.

Когда иностранец находился в своем автомобиле Hyundai Sonata, к нему подбежали двое неизвестных. Преступники разбили стекло водительской двери и угрожая ножом отобрали пакет, в котором находилось 300 тысяч гривен.

Затем грабители запрыгнули в Mercedes-Benz E-Class на литовских номерах и скрылись с места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском районе Киева возле пункта обмена валют произошло нападение, во время которого у мужчины отобрали сумку с 6 миллионами гривен.

В Печерском районе клиента фальшивого пункта обмена валют "задули" газом и отобрали $95 тысяч, а в Днепровском районе грабители в масках напали на девушку и отобрали миллион гривен.