В Киеве вооруженные грабители открыли "охоту" на женщин: где опасно

В Киеве участились случаи нападений на женщин, когда грабители используют огнестрельное и холодное оружие. Для того, чтобы "достичь результата", даже избивают битами и "задувают" газом.

О том, что происходит в столице, читайте в подборке OBOZREVATEL.

В феврале произошло несколько нападений в подъездах жилых домов.Так, в Оболонском районе Киева 12 февраля грабитель напал на женщину на первом этаже д.39а на Оболонском проспекте. Это случилось около полудня.

Преступник в медицинской маске подстерег жертву и, угрожая ножом, потребовал отдать ему сумку и кошелек. 50-летняя женщина очень испугалась, начала кричать – тогда грабитель ударил ее ножом в шею.

Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в Больницу скорой медицинской помощи.

Еще два случая в подъездах, о которых информировал OBOZREVATEL, произошли 4 февраля в Деснянском районе – на улице Милютенко и на пр. Маяковского.

Нападения произошли с разницей в час, причем преступник в обоих случаях использовал газовый баллончик: "ослеплял" жертв, а затем отбирал сумки и убегал.

Пострадавшим –74 года и 56 лет. В результате нападения одной из женщин потребовалась медицинская помощь – она получила химический ожог роговицы.

Не менее дикий случай произошел 19 февраля в Подольском районе – в многоэтажном доме на проспекте Георгия Гонгадзе.

Около часу ночи неизвестный проник в комнату консьержа. Преступник угрожал ножом 63-летней женщине, требуя отдать деньги и ценные вещи, а затем стал наносить удары битой по голове.

В итоге добычей преступника стал недорогой телефон и обогреватель – с ними его неподалеку и задержали полицейские.

Выяснилось, что тяжкое преступление совершил 47-летний киевлянин. За разбойное нападение ему грозит до семи лет лишения свободы.

Иногда жертвой нападения грабителей можно стать и на работе. Два таких случая, о которых рассказали источники OBOZREVATEL, произошли в финансовой компании "Швидко гроші", которая выдает кредиты наличными.

В Днепровском районе Киева в День святого Валентина (14 февраля) неизвестный мужчина устроил налет на улице Сверстюка. Преступник зашел в помещение и направил на кассира пистолет. 26-летняя женщина не растерялась: нажала тревожную кнопку и закрылась в подсобном помещении.

Грабителю на вид около 40 лет, был в темной одежде и маске.

Подобное нападение произошло и 4 февраля, но уже в помещении "Швидко гроші" в Святошинском районе столицы на улице Академика Ефремова.

Около 13 часов туда зашел мужчина в медицинской маске. Угрожая короткоствольным оружием 20-летней кассирше, он потребовал отдать все деньги. В итоге преступник забрал около 20 тысяч гривен и скрылся.

Отметим, что большая часть нападений на женщин в Киеве все же происходит на улицах. Тем не менее, тенденция очень опасная.