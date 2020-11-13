Топ-чиновник Минобороны погорел на крупной взятке. Фото и видео

В Киеве топ-чиновник Минобороны – начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины – "погорел" на взятке.

Операцию по задержанию подозреваемого провели во время подставной передачи ему части денег (100 тыс. гривен). "Откат" чиновнику принесли прямо в его служебный кабинет в Министерстве обороны. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины 12 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Следствие предварительно установило, что полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ. Предприниматель смог бы поучаствовать в тендере на закупку соответствующих услуг.

За это государство заплатило бы 4 млн гривен. Общая сумма "отката" чиновнику составляла 10% от стоимости закупки – 400 тыс. гривен.

Правоохранители задержали начальника отдела в порядке ст. 208 УПК по процессуальному руководству специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Он подозревается по ч. 3 ст. 368 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, оперативное сопровождение – Департаментом военной контрразведки СБУ.

Видео ГБР с места задержания:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее служба безопасности Украины поймала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана. Предварительно, он требовал 10 000 долларов США у местного жителя.

До этого руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины поймали во время получения взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которой – 200 000 долларов.