В Киеве на взятке задержали руководителей двух природных парков.

В Киеве правоохранители задержали двух руководителей природных парков во время получения взяток. Якобы, за деньги чиновники обещали разрешить ведение бизнеса на рекреационных территориях.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, задержанными оказались исполняющие обязанности директора "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" и Национального природного парка "Голосеевский".

"По данным следствия, первый требовал и получил от предпринимателя взятку за согласование обустройства веревочного парка. Такую "услугу" чиновник оценил в $4 тыс. В свою очередь чиновник НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности", – рассказали в прокуратуре.

Обоих чиновников задержали во время получения неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним, заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы поймали во время получения неправомерной выгоды в размере $11 тысяч. Взятку врач требовал от пациента за проведение операции на сердце.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева правоохранители поймали на взятке заведующего патологоанатомическим отделением Киевской городской больницы №8. Медики там требовали деньги с родственников за одевание умерших.