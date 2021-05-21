В Киеве на улице подстрелили военнослужащего. Видео

В Святошинском районе Киева в ночь с 20 на 21 мая конфликт возле супермаркета закончился стрельбой. В результате происшествия пострадал военнослужащий.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло на улице Верховинная (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы. 18+).

"У пострадавшего с друзьями возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой целый арсенал оружия: два травматических, одно боевое. В ходе драки тот ранил военного в ногу. Мужчину задержали, оружие изъяли", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева во время конфликта возле ресторана мужчина избил оппонента, а потом случайно подстрелил сотрудника заведения. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали.

"Один из участников схватки достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов. В результате он попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", – рассказали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе прохожий обнаружил мертвым 27-летнего местного жителя, на теле которого было около 18 ножевых ранений.