В Киеве на Центральном ЖД-вокзале "клофелинщики" ограбили мужчину

В Соломенском районе Киева преступники, подсыпав мужчине в алкоголь сильнодействующий медпрепарат, забрали у него деньги и телефон.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, пострадавшему понадобилась медицинская помощь (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Во время просмотра камер видеонаблюдения, было установлено, что мужчина распивал алкоголь в компании с двумя неизвестными.

"Один из преступников незаметно подсыпал неизвестное вещество в напиток пострадавшему, а когда тому стало плохо, сообщники похитили из кармана гаджет и скрылись. Одного из них задержали неподалеку от места происшествия. У него обнаружили сильнодействующий лекарственный препарат. Другого задержали на следующий день. Мобильный телефон потерпевшего изъяли", – рассказали в полиции.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении разбоя. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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