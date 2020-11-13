В Киеве будут серьезно следить за соблюдением карантина в выходные

Проверки киевских магазинов и ночных клубов с целью соблюдения карантина выходного дня правоохранители начнут 13 ноября вечером.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, для этого будут задействованы подразделения Нацполиции и МВД Украины.

"Кроме участковых, в каждом районе будут задействованы сотрудники местных управлений полиции Киева, группы быстрого реагирования полка особого назначения и Нацгвардия. Их задача – следить за выполнением распоряжения правительства, а также, в случае необходимости, составление протоколов", – отметил он.

Наш собеседник добавил, что, несмотря на решение Кабмина о введении карантина выходного дня, подобные проверки проводятся постоянно.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Он будет действовать до 30 ноября. Но многие инфекционисты настаивают, что помочь в борьбе с эпидемией COVID-19 сможет лишь локдаун – введение жесткого карантина.